Brexit: esportatori di carne britannici si uniscono a protesta esportatori ittici contro burocrazia esportazioni verso Ue

Diversi esportatori di carne si sono uniti alle richieste fatte dagli esportatori ittici negli ultimi giorni, che sono sfociate nella protesta di ieri nel centro di Londra, dove 15-20 autoarticolati hanno sfilato per il centro della capitale per poi parcheggiarsi in massa nei pressi di Downing Street e Westminster, bloccando il traffico. Le aziende protestano per l'enorme quantità di burocrazia e pratiche doganali da affrontare per poter esportare i propri prodotti, freschi per definizione, verso l'Unione europea a partire dal primo gennaio, data di piena entrata in vigore della Brexit. Secondo alcune stime, sarebbero state perse centinaia di migliaia di sterline in merce nelle ultime settimane a causa di ritardi o respingimenti all'arrivo nei porti europei di carichi non in possesso della corretta documentazione. Alcuni trasportatori infatti lamentano di essere stati fermi alla frontiera francese per oltre 24 ore per aver indicato "UK" nella casella del Paese di provenienza invece del canonico "GB", mentre un esportatore, presente alle proteste di ieri, racconta di avere cinque container contenenti carne di maiale fermi al porto di Rotterdam da due settimane a causa di un certificato veterinario non correttamente compilato. Un altro produttore, sempre presente alla manifestazione di ieri, afferma di aver visto la propria merce (23 tonnellate di carne refrigerata) essere fermata alla frontiera francese per tre giorni.