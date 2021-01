Brexit: esportatori di carne britannici si uniscono a protesta esportatori ittici contro burocrazia esportazioni verso Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molta di questa carne andrà distrutta, dato che carni come pollo o maiale devono essere processate entro otto giorni dalla macellazione. Diversi rappresentanti della macelleria britannica hanno fatto presente che i clienti europei starebbero già cercando fornitori alternativi, a causa dei "catastrofici ritardi di prodotti altamente deperibili". Secondo i rappresentanti dell'industria della carne, molti dei problemi risiederebbero nei certificati veterinari che accompagnano le spedizioni. Molti di questi infatti vengono generalmente stampati e firmati da un veterinario dopo aver fornito il "codice prodotto" online, ma spesso devono essere modificati "a penna" perché non sono sufficientemente specifici, e ogni modifica deve essere firmata e timbrata da un veterinario. Alcuni carichi bloccati alla frontiera europea, e ormai invendibili, avrebbero inoltre un altro problema: la merce di fatto non può più essere consegnata, ma non potrà nemmeno essere fatta rientrare nel Regno Unito, a causa "della mancanza di moduli adeguati". (Rel)