Germania: Istituto Koch, oltre due milioni di contagi per Covid da inizio pandemia

- Sono 2.052.028 i casi di contagio da coronavirus registrati in Germania dall'inizio della pandemia nel Paese, a marzo scorso. È quanto comunicato oggi dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, nelle ultime 24 ore si sono contate 11.369 infezioni. Durante lo stesso arco di tempo, le vittime sono state 989 per un totale di 47.622. Infine, le guarigioni sono aumentate di 24.500 a 1.716.200. (Geb)