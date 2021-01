Roma: Colosimo (Fd'I), Raggi rivendica successo Atac, ma l'ha portata al fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfrontatezza con la quale la sindaca Raggi rivendica i risultati raggiunti sull'Atac lascia senza parole. Praticamente la sindaca rivendica il 'successo' di aver infilato l'azienda in un vicolo cieco e di averla portata sull'orlo da fallimento con l'avvio del concordato". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo. "Invece di scrivere post deliranti, le consigliamo di leggersi attentamente quello che ha scritto ieri una delle organizzazioni sindacali che boccia inesorabilmente la gestione dell'Atac mettendo in evidenza tutte le criticità dell'azienda. Poi se non bastasse neanche quello, la sindaca chiedesse ai cittadini cosa nei pensano dell'affidabilità e della puntualità dei mezzi pubblici", conclude la nota. (Com)