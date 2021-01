Egitto-Grecia: ministro Difesa egiziano riceve capo di Stato maggiore greco Florus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa egiziano, generale Mohamed Zaki, ha ricevuto ieri il capo di Stato maggiore delle Forze armate greche, generale Constantinos Florus, giunto nel Paese alla guida di una delegazione di alto livello. Lo ha annunciato il portavoce militare egiziano Tamer el Rifae in una nota. L'incontro ha affrontato una serie di questioni di reciproco interesse alla luce degli attuali sviluppi regionali e internazionali che stanno influenzando la situazione nel Mediterraneo orientale e in Medio Oriente. Nella nota si legge che durante l’incontro, il ministro Zaki e il capo di Stato maggiore greco hanno anche discusso le modalità per migliorare la cooperazione e le relazioni militari tra le Forze armate dei due Paesi. Da parte sua, il generale Zaki ha espresso il suo apprezzamento per la partnership strategica tra le Forze armate egiziane e greche in vari campi, in particolare nel campo della difesa e della sicurezza. Il ministro egiziano ha inoltre sottolineato l'importanza del coordinamento degli sforzi militari tra le Forze armate egiziane ed elleniche. Il capo di Stato maggiore greco ha invece ribadito la volontà della Grecia di sostenere la cooperazione tra le rispettive forze armate, sottolineando la necessità di un più approfondito coordinamento per soddisfare gli interessi comuni di Grecia ed Egitto.(Cae)