India: coronavirus, oltre 381 mila vaccinati, disposta autopsia su un decesso

- In India sono state vaccinate contro il coronavirus 381.305 persone. Lo riferisce un comunicato del ministero della Sanità, i cui dati sono aggiornati a ieri. Sono state effettuate 7.704 sessioni di vaccinazione in 25 Stati e Territori dell’Unione. Ieri il Karnataka è stato al primo posto per numero di somministrazioni (36.888). A seguire l’Orissa (22.579), il Bengala Occidentale (11.588) e il Telangana (10.352). Sono stati segnalati 580 “eventi avversi dopo la vaccinazione”, che in sette casi hanno richiesto il ricovero in ospedale. Due pazienti sono stati dimessi e cinque sono sotto osservazione. Sono stati segnalati due decessi: la morte di un uomo di 52 anni dell’Uttar Pradesh è stata attribuita a una patologia cardiopolmonare; per quella di un uomo di 43 anni del Kernataka è stata disposta l’autopsia. (segue) (Inn)