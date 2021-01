Francia: Macron atteso nella base navale di Brest per gli auguri alle forze militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, è oggi nella base navale di Brest, in Bretagna, per porgere i tradizionali auguri di inizio anno alle forze armate. L'appuntamento sarà un'occasione per il capo dello Stato di fare il punto delle principali sfide militari del 2021. Tra queste c'è quella che vede impegnata la Francia nel Sahel con l'operazione Barkhane. Parigi dovrebbe procedere a una riduzione del contingente, che attualmente impegna 5.100 persone. Tuttavia, Macron non dovrebbe fare annunci su questo dossier. L'Eliseo ha spiegato che la visita di Macron a Brest è stata organizzata per sottolineare "l'eccellenza della formazione nelle forze armate" e portare "una promessa di pari opportunità e di opportunità di carriera grazie al merito". (Frp)