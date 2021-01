Infrastrutture: De Micheli, valore bandi opere pubbliche in aumento nonostante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è un dato molto importante per la nostra economia che dimostra che la ripresa è possibile per un nuovo sviluppo e per garantire lavoro di qualità. Come ha ricordato in Senato nel suo discorso il presidente Giuseppe Conte, nel 2020 il valore dei bandi per la realizzazione delle opere pubbliche è cresciuto, nonostante la pandemia: dai 39,4 del 2019 a 43,3 miliardi di euro. Grazie alle misure di semplificazione e accelerazione adottate dal governo". Lo scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. "Il dato viene dal Cresme, l’Osservatorio nazionale delle opere pubbliche, che spiega come la crescita (più 10 per cento) sia dovuta soprattutto alle infrastrutture del trasporto, passate da 12,5 a 23,1 miliardi di valore, quasi il doppio dell’anno prima. Le opere pubbliche che migliorano i collegamenti sono fondamentali nel nostro piano Italia Veloce, in particolare per colmare il divario con il Mezzogiorno e le aree interne del nostro Paese", sottolinea De Micheli.(Rin)