© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mancherà alla storia di questo Paese, mancherà a chi come me è cresciuto negli stessi valori, Emanuele Macaluso, comunista, riformista, una testa pensante indispensabile per chi ha voluto capire questo Paese, le sue contraddizioni, le sue domande. Ti sia lieve la terra". Così lo ricorda su Twitter il deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera. (Rin)