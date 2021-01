Slovenia: leader Desus Erjavec ritira candidatura a premier, rinviata seduta su sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito democratico dei pensionati (Desus) della Slovenia, Karl Erjavec, ha deciso di ritirare la propria disponibilità a candidarsi come premier di un eventuale nuovo esecutivo. Il ritiro, secondo quanto riferisce la stampa locale, resterà valido fino a che non sarà assicurato il normale lavoro per tutti i deputati del Parlamento. Allo stesso tempo l'assemblea parlamentare ha annullato la seduta straordinaria prevista per domani per votare la sfiducia, presentata dallo stesso Erjavec, contro il governo di Janez Jansa. Nella giornata di ieri era già stata diffusa la notizia su un possibile rinvio della discussione sulla sfiducia perché alcuni deputati sarebbero stati assenti a causa di contatti con persone positive al Covid-19. La discussione sulla sfiducia al governo prevede il voto a scrutinio segreto e questo non potrebbe essere garantito a distanza per i deputati assenti. Lo scorso 15 gennaio un gruppo di 42 deputati firmatari si è unito alla mozione di sfiducia messa a punto da Erjavec. Affinché la proposta abbia successo deve essere sostenuta da almeno 46 deputati in Parlamento. Il regolamento interno del Parlamento e la Costituzione stabiliscono che, dopo un voto di sfiducia, l'assemblea nazionale debba indire l'elezione di un nuovo primo ministro entro sette giorni. (segue) (Seb)