Slovenia: leader Desus Erjavec ritira candidatura a premier, rinviata seduta su sfiducia (2)

- Lo scorso 13 gennaio Alenka Bratusek, leader dell'omonima forza politica (Sab), ha dichiarato che Erjavec "ha raccolto le firme necessarie" per presentare la mozione. La dichiarazione è giunta dopo un incontro fra Erjavec e gli esponenti delle forze politiche riunite nella Coalizione dell'arco costituzionale di cui Bratusek fa parte. Nella serata precedente il Partito per un centro moderno (Smc) ha finalmente sciolto le riserve e annunciato che appoggerà Erjavec per una "sfiducia costruttiva". Il leader Smc e attuale ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Pocivalsek, ha salutato con favore la raccolta delle firme dei deputati Desus. "Questa è una buona notizia se alla fine viene presentata una sfiducia costruttiva. Dobbiamo risolvere questa situazione politica in modo rapido e definitivo", ha dichiarato Pocivalsek. Il sostegno dei deputati Smc è fondamentale per il raggiungimento del numero necessario in Parlamento affinché venga approvata la mozione di sfiducia. (segue) (Seb)