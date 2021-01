Slovenia: leader Desus Erjavec ritira candidatura a premier, rinviata seduta su sfiducia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 19 novembre i partiti dell'opposizione riuniti nella Coalizione dell'arco costituzionale hanno chiesto la convocazione urgente di una seduta della commissione parlamentare Affari esteri ed Ue della Slovenia. Le affermazioni sotto accusa sono un tweet scritto da Jansa a favore di Donald Trump in occasione delle elezioni Usa e soprattutto quelle contenute nella lettera inviata dal premier sloveno ai leader europei prima dell'accordo raggiunto sul Piano finanziario pluriannuale dell'Ue e sul programma Next Generation Eu. Riguardo alle presidenziali Usa, Jansa ha inviato le proprie congratulazioni su Twitter a Donald Trump senza attendere la pubblicazione dei risultati ufficiali. "E' piuttosto chiaro che gli americani hanno eletto Donald Trump e Mike Pence per altri 4 anni", ha scritto Jansa su Twitter mercoledì 4 novembre. In un altro tweet pubblicato successivamente Jansa si è limitato ad "auspicare relazioni amichevoli" con la prossima amministrazione statunitense, definendo Washington un partner strategico per la Slovenia. (segue) (Seb)