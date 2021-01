Sociale: da giunta capitolina ok a valorizzazione immobili per percorsi sperimentali coabitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Percorsi sperimentali di forme di coabitazione in edifici di proprietà pubblica, attraverso la riqualificazione di immobili in condizioni di abbandono o degrado da destinare a programmi specifici per l'accoglienza di nuclei familiari in difficoltà, oltre che per la creazione di poli sociali a servizio dei quartieri. È l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta capitolina che coinvolge tre immobili della città: l'ex asilo nido in via Tarso (VIII Municipio), l'ex sede dell'Istituto di istruzione superiore Don Calabria in via Cardinal Capranica (XIV Municipio) e l'ex scuola in via Sorel (V Municipio) di proprietà di Città Metropolitana e oggetto di un accordo per la cessione a Roma Capitale. (segue) (Com)