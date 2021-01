Sociale: da giunta capitolina ok a valorizzazione immobili per percorsi sperimentali coabitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Amministrazione, con questo atto, prosegue nella direzione di contribuire all'avvio di percorsi che vadano ad affrontare in maniera strutturale le problematiche legate all'emergenza abitativa, anche attraverso forme di coabitazione e di housing sociale. Il lavoro che stiamo portando avanti punta a trovare soluzioni solide e non più emergenziali su un tema che coinvolge tantissimi cittadini", dichiara in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Continua il nostro impegno per una riforma delle residenzialità che veda al centro la persona e valorizzi l'autonomia possibile. Alla logica delle grandi strutture preferiamo modalità innovative e a dimensione umana che permettano alle persone in situazione di fragilità, per motivi diversi, di costruire relazioni, in un contesto a dimensione familiare, in cui ricevere supporto, dare il proprio contributo, crescere insieme. Usciamo dalla risposta emergenziale per dare spazio a soluzioni durature e articolate, capaci di soddisfare esigenze diverse in modo specifico", aggiunge l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì. (segue) (Com)