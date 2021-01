Sociale: da giunta capitolina ok a valorizzazione immobili per percorsi sperimentali coabitazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Continua il programma di rigenerazione di parte del patrimonio capitolino per le esigenze abitative della città. Tre ex scuole verranno ora riqualificate con la costruzione di alloggi destinati a nuove forme di abitare. Un importante intervento integrato di recupero e valorizzazione di aree ed edifici che si inserisce nel solco dei vari programmi che stiamo sviluppando per uscire definitivamente da un'ottica unicamente emergenziale del problema casa a Roma", spiega l'assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative Valentina Vivarelli. "Si tratta di una nuova tappa del percorso che sta portando avanti l'amministrazione sul tema dell'abitare e nasce da un lavoro di analisi molto approfondito sui dati. La consapevolezza dei reali fabbisogni e della dimensione del problema dell'abitare ci spinge ad avviare progettualità diverse per offrire risposte articolate, che tengano conto di bisogni differenti, sperimentando modelli innovativi di gestione e creazione di comunità, per individuare strade necessarie a uscire da una gestione emergenziale del diritto all'abitare e realizzare interventi che abbiano al loro interno mix funzionali articolati, capaci di integrare soggetti diversi, a partire dalla rigenerazione del patrimonio pubblico", sottolinea l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori.