Sociale: da giunta capitolina ok a valorizzazione immobili per percorsi sperimentali coabitazione (5)

- L'intervento sull'immobile di via Cardinal Capranica mira ad adeguare l'utilizzazione del sito per rispondere alla domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per fornire una risposta integrata che favorisca percorsi di recupero dell'autonomia abitativa, per il primo inserimento di giovani coppie e per rispondere ai temi dell'emergenza con modalità innovative di gestione degli spazi, dei servizi e delle attività generali funzionali a creare comunità tra gli abitanti. Si prevede qui un sistema abitativo con appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica, con una percentuale di housing sociale per una offerta dedicata a soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso all'Erp ma comunque in condizioni di vulnerabilità. Il costo complessivo stimato dell'intervento è tra i 14 e i 20 milioni di euro tramite l'utilizzo dell'incremento del 30 per cento della Sul esistente. Infine, il riuso dell'immobile di via Sorel, sulla base di un accordo procedimentale con Città Metropolitana che coinvolge il Municipio V, prevede l'avvio del programma di rigenerazione che favorisca il cambio di destinazione d'uso di una scuola dismessa per fronteggiare l'emergenza alloggiativa attraverso progetti di autorecupero per residenze collettive dotate di servizi. Il costo complessivo stimato è di 5 milioni di euro. (Com)