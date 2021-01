Governo: Conte, serve politica perché malessere non diventi rabbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo l’urgenza di fare politica perché solo la politica ci consente di interpretare il malessere della società” con il rischio “che le richieste restino non ascoltate o si trasformino in rabbia o nello scontro violento”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni nell’Aula del Senato sulla situazione politica. “Spetta a noi quindi mettere in forma politica i bisogni di tutti”, ha aggiunto. (Rin)