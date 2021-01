Torino: Ricca, sgombero corso Giulio Cesare? Spero protesta non degeneri in teppismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa mattina le forze dell’ordine hanno sgomberato una casa occupata da frange anarchiche. L’intervento, avvenuto in corso Giulio Cesare 45, merita il plauso alle nostre forze dell’ordine che si battono ogni giorno per riportare a Torino sicurezza e legalità". Lo afferma l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Gli anarchici, nel frattempo, hanno già fatto sapere che porteranno in piazza proteste contro lo sgombero. Mi auguro che non degenerino, come troppo spesso è accaduto, in scene di teppismo gratuito mascherato da rivendicazioni politiche. Sono sicuro che gli uomini e le donne delle forze dell’ordine vigileranno anche su questo”. (Rpi)