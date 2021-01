Siria: la Russia invia rinforzi nelle sue basi a Qamishli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di ottenere guadagni dall’Amministrazione autonoma curdo-siriana, che necessita dell’intervento russo, e nel quadro di tensioni registrate nel nord-est della Siria fra le Forze democratiche siriane (Fds) e le milizie sostenute dalle forze della Turchia, la Russia ha incontrato presso una base russa all’aeroporto di Qamishli, nel governatorato di Al Hasaka, i comandanti delle forze di Damasco e delle Fds. Lo riferisce il quotidiano panarabo con sede a Londra "Al Quds al Arabi". Scopo dell’incontro era calmare le tensioni in quattro regioni, su tutti Al Hasaka e Qamishli, la regione di Al Shabha a nord di Aleppo, e i quartieri orientali di Aleppo, con la Russia che avrebbe proposto un’iniziativa per ridurre le tensioni sulla base di un accordo fra le parti, siglato con Mosca e l’Iran in veste di garanti. In questo contesto le forze della Russia, cercando di imporre una nuova realtà a est dell’Eufrate, hanno rafforzato le loro basi inviando nuove unità militari nella campagna del governatorato di Al Hasaka (più di 300 persone), che hanno raggiunto la base russa a Qamishli tramite l’autostrada M4, e 40 elementi aggiuntivi, appartenenti alle forze del Gruppo Wagner (giunti a bordo di un aereo dalla base di Hmaimim). (Res)