Emirati-Cipro: ministro Esteri Al Nahyan incontra omologo Christodoulides

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ha incontrato ieri sera ad Abu Dhabi l’omologo di Cipro, Nikos Christodoulides. Durante l’incontro i due ministri hanno discusso della relazioni emiratino-cipriote a tutti i livelli, e dei mezzi per rafforzare la cooperazione congiunta fra i due Paesi amici in vari settori. Al Nahyan e Christodoulides hanno riaffermato la profondità dei legami di amicizia fra i due Paesi, ribadendo la necessità di rafforzare la cooperazione in ogni campo. Le parti hanno anche affrontato la situazione regionale e varie questioni locali e internazionali di interesse comune, specialmente gli ultimi sviluppi nel Mediterraneo orientale. (Res)