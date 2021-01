Libano: leader Forze libanesi Geagea chiede elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito Forze libanesi, Samir Geagea, ha ribadito il suo appello a elezioni anticipate, a fronte delle numerose crisi che il Paese sta attraversando. “Nell’ultimo anno e tre mesi, il popolo libanese ha sofferto il più grande e prolungato crimine nella storia moderna del Libano”, si legge in un comunicato del politico cristiano maronita. “La nazione sta sanguinando, il popolo geme e grida, l’economia si deteriora, le istituzioni stanno crollando, lo Stato è in declino e cresce la paura per la sorte, mentre la maggioranza al potere aderisce alle sue posizioni e resta ferma”. Tutti devono convincersi, prosegue, che “i libanesi potranno trovare la salvezza da questa catastrofe sono con elezioni parlamentari anticipate”. (Res)