Corea del Nord: Kim Jong-un chiede "devozione" ai nuovi funzionari di governo

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha sollecitato i nuovi funzionari del governo e del Partito del lavoro a garantire la loro piena "devozione" al servizio del Paese e del popolo, durante un incontro seguito alla conferma delle nomine da parte dell'Assemblea popolare suprema nordcoreana. I media di Stato della Corea del Nord hanno pubblicato una fotografia di gruppo di Kim e dei nuovi funzionari, selezionati nel corso dell'ottavo Congresso nazionale del Partito del lavoro, che si è concluso la scorsa settimana. Nel corso del Congresso, Kim ha presieduto a un rimpasto della leadership del Partito, e presentato un nuovo piano di sviluppo economico quinquennale. Le nomine sono state approvate nel corso di una seduta straordinaria dell'Assemblea popolare, la scorsa domenica, 17 gennaio. Durante l'incontro coi nuovi funzionari, Kim ha espresso "il convincimento e l'aspettativa che (i funzionari) onorino profondamente la nobile idea per cui il popolo è Dio, e si dedichino con devozione al popolo", riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna").L'Assemblea popolare suprema, massimo organo legislativo della Corea del Nord, si è riunita in sessione straordinaria ieri, 17 gennaio, per recepire la legislazione relativa al nuovo piano strategico di sviluppo economico quinquennale. Lo hanno riferito oggi i media di Stato di quel Paese, precisando che il leader nordcoreano, Kim Jong-un, non ha presenziato al consesso. Nel corso della sessione straordinaria, l'Assemblea ha anche ratificato una serie di nuove nomine governative. Non è ancora chiaro se l'Assemblea abbia approvato il cambio di titolo ufficiale di Kim, che secondo indiscrezioni di stampa, da presidente della commissione per gli Affari di Stato potrebbe aver mutuato dal padre, l'ex leader Kim Jong-il, la carica di presidente.Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è stato eletto segretario generale del Partito del lavoro nordcoreano, assumendo su di sé una carica che sino ad ora era stata simbolicamente attribuita al padre Kim Jong-il, deceduto nel 2011. L'attribuzione della carica a Kim è avvenuta tramite un voto effettuato domenica, nel corso dell'ottavo congresso nazionale del Partito del lavoro, ed è stata annunciata dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". Esperti citati dalla stampa sudcoreana interpretano l'assunzione della carica come un tentativo di rafforzare simbolicamente la leadership e l'autorità di Kim, in vista dell'insediamento alla Casa Bianca del democratico Joe Biden. I colloqui per la denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord, intrapresi da Kim e dal presidente Usa uscente, Donald Trump, sono in stallo dal summit tra i due leader ad Hanoi, lo scorso febbraio 2019. Nella serata di ieri, 10 gennaio, si sarebbe tenuta a Pyongyang la prima parata militare organizzata dal regime dopo quella dello scorso ottobre; lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane sta valutando se l'evento sia stato una vera e propria parata, oppure una rievocazione storica.l leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha definito gli Stati Uniti “il più grande nemico” del suo Paese e minacciato di continuare a far avanzare le capacità nucleari nordcoreane. Lo ha riferito sabato, 9 gennaio, l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Kim, nella relazione al congresso del Partito del lavoro, dominante in Corea del Nord, ha sostenuto che la politica di Washington contro Pyongyang non cambierà indipendentemente da chi governa dalla Casa Bianca. È il suo primo riferimento alla transizione di potere negli Usa, a pochi giorni dall’insediamento del presidente eletto Joe Biden. “Il rapporto afferma che la chiave per stabilire nuove relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti è il ritiro della politica statunitense ostile alla Corea del Nord”, prosegue l’agenzia.Kim, riferendosi ai colloqui sulla denuclearizzazione avuti col presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che nonostante gli “sforzi” e la “pazienza” di Pyongyang la politica ostile degli Stati Uniti è “peggiorata”. Il leader nordcoreano ha indicato una serie di obiettivi per aumentare la potenza militare del Paese, citando il miglioramento delle capacità di attacco dei missili con una gittata di 15 mila chilometri, lo sviluppo dei sottomarini nucleari e dei mezzi di ricognizione. Per Kim bisogna “rafforzare le capacità di difesa nazionale senza esitazione” contro le minacce nucleari degli Stati Uniti e “per portare pace e prosperità nella Penisola coreana”.Per quanto riguarda i rapporti con la Corea del Sud, il leader nordcoreano, stando a quanto riferito da “Kcna”, ha ammesso che sono tornati al livello precedente la Dichiarazione di Panmunjom e che il sogno dell'unificazione si è allontanato. Tuttavia, ha lasciato aperto uno spiraglio su un possibile miglioramento, sottolineando però che tutto dipenderà dall’atteggiamento di Seul. L’anno scorso la Corea del Nord ha fatto esplodere un ufficio di collegamento intercoreano in risposta a un’iniziativa di volantinaggio anti-Pyongyang al confine. La Corea del Nord non ha risposto alle offerte del Sud di colloqui e progetti di cooperazione e, nel contesto della pandemia di coronavirus, ha sigillato il confine e rafforzato le misure di isolamento.