Bielorussia: Tikhanovskaja, Osce potrebbe organizzare dialogo per superare crisi politica

- La leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaja, ha tenuto ieri una riunione in videoconferenza con gli ambasciatori dei Paesi dell'Ue presso l'Osce e ha invitato l'organizzazione a creare una piattaforma per il dialogo sulla risoluzione della crisi politica in Bielorussia. Lo ha riferito la stessa Tikhanovskaja in un messaggio pubblicato sui suoi profili. L’esponente dell’opposizione ha suggerito che l'Osce debba assumersi l’onere di organizzare un dialogo inclusivo per risolvere la crisi in Bielorussia. “L'Osce potrebbe creare una piattaforma di dialogo e avviare una tavola rotonda fra esperti con la partecipazione dell'Ue, delle forze democratiche della Bielorussia e della Corte costituzionale, nonché dei rappresentanti del regime di Aleksandr Lukashenko”, si legge nel messaggio. Secondo Tikhanovskaja, l’Osce è un'organizzazione centrale che può aiutare a organizzare nuove elezioni libere secondo gli standard internazionali e sotto la supervisione internazionale. "Ci aspettiamo di tenere le elezioni tra 45 giorni e abbiamo bisogno di aiuto per raggiungere quest’obiettivo", ha detto Tikhanovskaja. (segue) (Rum)