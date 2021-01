Bielorussia: Tikhanovskaja, Osce potrebbe organizzare dialogo per superare crisi politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito, gli ambasciatori dell'Osce e l’oppositrice bielorussa hanno discusso anche della creazione di un organismo internazionale per indagare sui "crimini del regime di Lukashenko". Nel messaggio si legge che la riunione è stata organizzata dalla delegazione dell'Ue presso l'Osce e dal rappresentante permanente dell'Ue, Rasa Ostravskaite. Non si tratta per Tikhanovskaja della prima riunione con dei rappresentanti dell’Osce: la politica bielorussa ha già discusso agli ambasciatori dell’Osce a Vienna lo scorso novembre oltre a intervenire all'Assemblea parlamentare dell'organizzazione. (Rum)