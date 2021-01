Spagna: ministra Turismo Maroto, passaporto vaccinale può ripristinare la mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaporto vaccinale contro il Covid-19 potrebbe contribuire a ripristinare la mobilità a livello europeo. Come riferisce il quotidiano "El Pais", lo ha affermato la ministra spagnola dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, nel corso di un evento dell'Organizzazione mondiale del Turismo (Omt) che ha espresso il suo sostegno alla proposta presentata dalla Grecia che sarà discussa questo giovedì nel corso di un vertice europeo telematico. Secondo Maroto "raggiungere l'immunità è una pietra miliare fondamentale per generare fiducia nei viaggi" anche se ci sono Paesi come la Francia che sembra essere riluttante a causa delle discriminazione che potrebbe generarsi tra i cittadini vaccinati e non vaccinati. Maroto ha assicurato che la Spagna è al lavoro con l'Unione europea, l'Omt ed altri organismi internazionali per garantire un quadro comune generale che generi fiducia nei turisti ed eviti " misure indiscriminate, come quarantene o restrizioni di viaggio". Alcune fonti comunitarie consultate da "El Pais" hanno affermato che il certificato di vaccinazione è uno strumento "fondamentale" per garantire la salute pubblica in vista di un ritorno alla normalità, anche se fino a quando una percentuale consistente della popolazione europea non sarà vaccinata è "logico" che le misure attuali resteranno in vigore. (Spm)