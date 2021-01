Brescia: Gdf, sequestrati beni per 21 milioni e arrestate 24 persone per frode fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso di esecuzione l'operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e la Tenenza di Pisogne della Guardia di Finanza di Brescia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, finalizzata al sequestro di beni per circa 21 milioni di euro e all'esecuzione di 24 misure di custodia cautelare e all'applicazione di 2 misure interdittive dalla professione, nei confronti di altrettanti soggetti accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. L'attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento di 104 persone fisiche e 126 società (tra "cartiere" e imprese realmente operanti) con sede in diverse province italiane, ha consentito di ricostruire un'imponente frode fiscale, ideata da professionisti bresciani e incentrata su un sistema di emissione di false fatture. (Com)