Vaccino: Navarra (Pd), lettera Moratti dimostra quanto poco a centrodestra interessi Sud

- Per il deputato democratico Pietro Navarra "chi emette sentenze sull'impegno di questo governo per il Sud, rifletta sulla lettera inviata al Commissario Arcuri da Letizia Moratti, ex ministro di Forza Italia, ex sindaco del centrodestra di Milano e nuovo assessore della Giunta regionale lombarda guidata dalla Lega. Il suggerimento del neo assessore - spiega - è quello di distribuire i vaccini alle regioni a partire da quelle più popolose, con più mobilità, più colpite dal virus e che più contribuiscono al Pil nazionale. In una parola, diamo i vaccini a cominciare dalla Lombardia! Le sue parole - aggiunge Navarra - sono una chiara affermazione di quanto i partiti del centrodestra hanno a cuore il Mezzogiorno e quelle aree più deboli del Paese che, nei governi che hanno guidato, hanno contribuito a deprimere nella logica di dare di più a chi ha di più, lasciando gli altri inesorabilmente indietro".(Com)