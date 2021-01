Germania: Tribunale amministrativo federale, militari sono obbligati a vaccinarsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bverwg ha respinto la domanda perché la legge sulle Forze armate in vigore in Germania dispone espressamente che la vaccinazione è “parte del dovere del militare di mantenersi in salute”. La norma limita, quindi, il diritto fondamentale all'autodeterminazione fisica. La ragione giuridica è che “la diffusione di malattie trasmissibili potrebbe indebolire notevolmente la prontezza operativa delle unità militari”. Una vaccinazione sarebbe quindi irragionevole soltanto se ci fosse “oggettivamente un rischio significativo per la vita o la salute del militare”. Tuttavia, ciò “non dipende dalla valutazione soggettiva del militare interessato”. In caso contrario, ha evidenziato il Bverwg, “la funzionalità della Bundeswehr sarebbe messa a repentaglio se la questione della ragionevolezza degli ordini associati ai rischi per la salute fosse subordinata alla valutazione dei rischi individuali dei militari, simile a una decisione di coscienza”. (Geb)