Energia: Spagna, Ikea lancerà pannelli solari per autoconsumo in partnership con Contigo

- La multinazionale svedese Ikea lancerà entro la fine di questo trimestre i suoi pannelli solari per l'autoconsumo, già commercializzati in nove Paesi, con il supporto di Contigo Energia come partner strategico. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", quest'ultima si occuperà dell'installazione, della gestione e della fornitura del servizio clienti per i pannelli "Solstrale" per conto di Ikea. I prezzi, che includono installazione e garanzia, partiranno da 4.170 euro, e aumenteranno a seconda delle dimensioni del sistema che si vuole acquistare. Ikea commercializza già la sua gamma di pannelli autoconsumo nei Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Germania, Italia, Svezia, Svizzera, Australia e Francia, nell'ambito della sua strategia di lotta al cambiamento climatico. L'amministratore delegato di Ikea Spagna ha affermato che l'azienda vede un forte potenziale di crescita per questa offerta nel Paese iberico grazie ai benefici di una gamma "che non solo contribuisce a minimizzare l'impatto dei consumi dal punto di vista ambientale, ma anche quello della spesa delle famiglie che vedranno le loro bollette elettriche ridotte fino al 50 per cento". (Spm)