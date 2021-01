Imprese: Alstom, fatturato a -0,5 per cento in terzo trimestre esercizio 2020-21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell'esercizio 2020-21 il gruppo francese Alstom, specializzato nel settore dell'industria ferroviaria, ha registrato un fatturato in calo dello 0,5 per cento, a 2,049 miliardi di euro. Su nove mesi la contrazione è stata del 10 per cento. Più impattato il portafoglio ordini, con un calo del 48 per cento nel terzo trimestre e del 45 per cento sui primi nove mesi. Il 29 gennaio Alstom dovrebbe finalizzare l'acquisizione del canadese Bombardier Transport. Sull'anno Alstom punta a ricavi compresi tra 7,6 e 7,9 miliardi di euro. (Frp)