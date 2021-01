Governo: Monti, discorso Conte mi ha convinto, disposto a perdere popolarità per il Paese?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho seguito il discorso di Conte, mi ha convinto soprattutto il forte ancoraggio all'Europa, si prende la responsabilità di guidare il Paese e ma mi chiedo se è disposto a perdere un po' di popolarità per migliorarlo". Lo ha detto il senatore Mario Monti ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24 che ha aggiunto: "Temi come patrimoniale o l'imposta di successione devono essere affrontati perché è difficile persuadere olandesi e tedeschi a dare un supporto all'Italia quando non si fa nulla per evitare l'evasione fiscale". (Rin)