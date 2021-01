Germania verso la proroga del blocco generale: oggi videoconferenza Merkel-Laender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi la videoconferenza tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e i primi ministri dei Laender, convocata per valutare l'efficacia del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre al 31 gennaio al fine di contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. Come riferisce l'emittente televisiva “Deutschlandfunk”, è molto probabile che il lockdown venga prorogato e inasprito, introducendo nuove restrizioni anticontagio e rendendo più severe quelle già efficaci. In particolare, potrebbe essere introdotto su scala nazionale il coprifuoco notturno.Gli spostamenti potrebbero essere limitati entro un raggio di 15 chilometri per le zone a rischio, dove si registrano 200 nuove infezioni su 100 mila abitanti in una settimana. Gli incontri privati dovrebbero essere ulteriormente limitati, consentendo a un nucleo abitativo di ricevere una singola persona esterna, sempre la stessa. Le scuole verrebbero completamente chiuse in tutta la Germania, mentre gli asili accoglierebbero soltanto i bambini dei genitori che svolgono lavori essenziali.Sull'intero territorio tedesco, potrebbe divenire obbligatorio indossare la maschera Ffp2 sui mezzi pubblici e nei negozi. Il trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, potrebbe essere soggetto a limitazione. Non è, infine, escluso che il governo federale ripristini i controlli alle frontiere della Germania.(Geb)