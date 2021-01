Georgia: premier Gakharia, apprezziamo sostegno Banca mondiale durante pandemia Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier georgiano, Giorgi Gakharia, ha incontrato Sebastian Molineus, direttore regionale per il Caucaso meridionale della Banca mondiale, per discutere dello stato dell'economia e degli obiettivi futuri del Paese. “Abbiamo apprezzato molto l'assistenza della Banca mondiale durante la pandemia di Covid-19. La Banca mondiale è uno dei nostri partner chiave nella costruzione di un'economia sostenibile, inclusiva e resiliente. Abbiamo un piano e una visione completi per andare avanti”, ha scritto Gakharia su Twitter commentando il colloquio con Molineus. (Rum)