Il presidente dell'Iraq al ministro della Difesa turco Akar: "Ridurre le tensioni regionali"

- Il presidente dell’Iraq, Barham Salih, ha sottolineato la necessità di ridurre le tensioni nella regione mediorientale, ritornare a un dialogo costruttivo nel risolvere le questioni in sospeso, rafforzare la cooperazione e il coordinamento a livello locale per proseguire la guerra al terrorismo.Ciò è avvenuto nel corso di un incontro con il ministro della Difesa nazionale della Turchia, Hulusi Akar, durante il quale le parti hanno discusso “delle relazioni fra i due Paesi, dei mezzi per sviluppare gli orizzonti della cooperazione in vari settori, in base agli interessi comuni dei due Stati e popoli amici, del consolidamento del rispetto della sovranità dell’Iraq e del ruolo delle sue forze armate nella protezione della sicurezza e del territorio (…) oltre a discutere della situazione regionale e internazionale”.Salih ha ribadito durante l’incontro anche l’importanza di rispettare la sovranità dell’Iraq e il rifiuto di interferenze e attacchi, per quanto riguarda la stabilità in materia di sicurezza e di economia. (Res)