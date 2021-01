Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, nostra politica mira a creare ponti tra l'Europa e Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, pur collocata saldamente nella comunità euro-atlantica, ha sempre operato per rafforzare il dialogo con la Russia, inteso come partner naturale dell'Europa. Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano, nel corso della conferenza online dedicata ai rapporti tra la Russia e Bari. "L'Italia, pur collocata saldamente nella comunità euro-atlantica come membro della Nato e della Ue, ha sempre operato per rafforzare le ragioni del dialogo, convinta che la Russia debba in prospettiva diventare un partner dell'Europa e non un avversario da contrastare in permanenza", ha dichiarato l'ambasciatore, tracciando un parallelismo con la figura di San Nicola "ponte tra Occidente e Oriente". "Di certo, la figura di San Nicola Taumaturgo è un patrimonio non solo religioso, ma anche fortemente simbolico. Nessun Santo infatti è così noto e amato nel mondo come San Nicola: ogni popolo lo ha fatto proprio, pur conservando le caratteristiche fondamentali, prima fra tutte quella di difensore dei più deboli, per arrivare alla figura amata dai bambini, quella di Santa Klaus", ha osservato il capo della missione diplomatica italiana. "Chiese dedicate a San Nicola Taumaturgo sorgono ovunque in Russia, da Kaliningrad a Vladivostok, ma anche Bari ha la sua chiesa ortodossa di San Nicola, gioiello architettonico ideato da Schusev che risale agli inizi del Novecento e che, dopo la rivoluzione russa, divenne proprietà del comune di Bari. Il luogo di culto è tornato ad appartenere Patriarcato di Mosca con atto di donazione solenne da parte del Comune di Bari nel 2012, dopo l'avvio delle trattative in occasione dell'ultima visita del presidente Putin a Bari nel 2007", ha ricordato l'ambasciatore Terracciano. (segue) (Rum)