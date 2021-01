Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, nostra politica mira a creare ponti tra l'Europa e Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "San Nicola è anche celebre per essere il patrono dei commercianti, e nessuno meglio di lui può proteggere le relazioni commerciali tra Puglia e Russia", ha osservato l'ambasciatore italiano, precisando: "L'Italia si sta infatti gradualmente consolidando tra i principali partner commerciali della Russia, con un interscambio commerciale che nel 2019 ha raggiunto il volume complessivo di 22,5 miliardi di euro e una quota del 3,8 per cento sugli scambi totali della Federazione Russa con il resto del mondo. Era a 30 miliardi nel 2013, ma si è ridotto a 17 nel 2015, ora in stabile risalita dal 2016 in poi”. Per quanto riguarda le relazioni con la sola Puglia, è possibile cogliere le ottime prospettive di sviluppo sulla base dei dati precedenti alla crisi innescata dalla pandemia. "Se si guarda infatti all'interscambio del 2019 tra la regione italiana e la Federazione Russa, esso ha superato i cinquecento milioni di euro: le esportazioni pugliesi verso la Federazione russa nel 2019 hanno totalizzato 66,3 milioni di euro, con un incremento del 19,5 per cento rispetto al 2018. mentre le importazioni in Puglia dalla Russia si sono attestate a 452,4 milioni di euro (+ 98 per cento rispetto al 2018). (segue) (Rum)