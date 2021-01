Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, nostra politica mira a creare ponti tra l'Europa e Mosca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali prodotti esportati in Russia sono le eccellenze merceologiche nell'ambito dell'agricoltura, della pesca, della silvicoltura, prodotti tessili, carta e prodotti di carta, prodotti farmaceutici, prodotti in metallo, elettronica, computer, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione. È la provincia di Bari a fare la parte del leone tenuto anche conto del significativo coefficiente di innovazione tecnologia che vanta il suo tessuto economico-industriale. Da Divella presente oramai in tante regioni russe alla Masmec Spa, azienda meccanica barese che progetta e realizza macchine ad elevato livello di automazione alla Mermec che produce treni cosiddetti "Archimede" per la diagnostica dello stato delle infrastrutture ferroviarie e che collabora con le ferrovie russe: sono molti i settori in cui si è distinta l'imprenditoria barese e sono certo che dopo l'emergenza pandemica le relazioni economiche diventeranno più forti di prima", ha affermato Terracciano. (Rum)