Francia: ministro Salute, effetto coprifuoco comincia "a farsi sentire"

- In Francia l'effetto del coprifuoco anticipato di due ore alle 18 per arginare la crisi del coronavirus inizia "a farsi sentire". Lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". In merito al ritorno di una serrata generale su tutto il territorio, il ministro è stato evasivo. "Quello che posso dirvi è che la circolazione è preoccupante", ha detto Veran. Dinnanzi alle critiche arrivate in queste ultime ore da parte di alcuni rappresentanti locali sulla mancanza di dosi di vaccino, Veran ha affermato che non ci sono "stock nascosti". Vista la forte domanda in alcuni dipartimenti per farsi vaccinare, il ministro ha annunciato la creazione di una lista d'attesa. (Frp)