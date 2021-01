Governo: Bonetti (Iv), Conte concentrato solo si numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto un governo forte e con visione politica. Da matematica noto invece che Conte è concentrato solo sui numeri". Lo ha detto questa mattina l'ex ministra di Italia viva, Elena Bonetti, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Non abbiamo aperto una crisi per chiudere una porta - ha aggiunto Bonetti - ma per aprire uno spazio reale di progettazione sulle idee dell'Italia che vogliamo costruire". (Rin)