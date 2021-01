Libia: Bashagha inaugura Comando supremo sicurezza in collaborazione con britannica Rose Partners

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), ha risposto alla creazione del premier Fayez al Sarraj di un'Autorità per il supporto alla stabilità, inaugurando ieri "il Comando Supremo della Sicurezza" con una cerimonia pubblica. Il nuovo comando si avvale della collaborazione di una famosa compagnia di sicurezza a Londra, "Rose Partners". Il consiglio di amministrazione della compagnia britannica è composto da soci e dirigenti delle ex forze speciali del Regno Unite nonché dalla seconda e terza unità di paracadutisti dell'esercito britannico e della polizia britannica Scotland Yard. Secondo il sito informativo libico "al Ain", che sostiene le posizioni dei leader della Cirenaica, Bashagha si sta muovendo nel tentativo di controllare militarmente la capitale. Questo progetto di sicurezza mira a monitorare i movimenti dei leader delle milizie armate in città come parte della contesa in corso con il premier Sarraj. (Lib)