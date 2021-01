Governo: sindaco Sala, crisi difficile da decifrare e nel momento sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono mattine in cui ti possono cadere le braccia". Lo scrive il sindaco di Milano Giuseppe Sala a corredo di una foto su Instagram che lo ritrae durante la prima colazione. "Il tuo Paese - aggiunge - in preda a una crisi politica difficile da decifrare e nel momento sbagliato. La tua Regione che chiede l'assegnazione dei vaccini in base al Pil". "Ma ora mangio pane e olio, bevo caffè e poi tornerò a lavorare e a cercare di essere un politico e un uomo giusto", conclude Sala. (Rem)