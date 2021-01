Kosovo: comandante Kfor Federici, criminalità organizzata tra principali minacce alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principali minacce alla sicurezza in Kosovo sono la criminalità organizzata, la disoccupazione, le attività economiche illegali e la retorica improntata ad uno sfondo etnico. E' quanto affermato dal comandante della missione Nato in Kosovo (Kfor), generale Franco Federici, in un'intervista al quotidiano "Koha Ditore". Secondo Federici, in ogni caso non ci sono segnali allarmanti ad indicare un possibile deterioramento della situazione legata alla sicurezza. Parlando della situazione a Mitrovica, Federici ha detto che la questione legata al ponte sul fiume Ibar deve essere affrontata dai due comuni (quello della sponda sud a maggioranza albanese e quello nord a maggioranza serba) con cautela: "La Kfor ha saputo costruire una cooperazione molto migliore tra i due comuni".(Alt)