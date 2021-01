Montenegro: presidente Djukanovic fissa a domani seduta Consiglio di Difesa e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, presiederà domani una seduta del Consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza. Lo ha reso noto l'ufficio per le comunicazioni del presidente del Montenegro. "L'ordine del giorno include l'esame di progetti sulla cessazione della partecipazione dell'esercito del Montenegro alla missione Resolute support in Afghanistan, l'estensione dell'impegno nella missione Kfor (della Nato in Kosovo), la questione dei quadri e altre questioni di competenza del Consiglio", si legge nella nota. La seduta prenderà in considerazione anche il rapporto sulla partecipazione di membri dell'esercito del Montenegro ad esercitazioni o addestramenti all'estero nel 2020 e la proposta per la partecipazione di membri dell'esercito alle esercitazioni internazionali nel 2021. (segue) (Seb)