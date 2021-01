Corea del Sud-Giappone: Moon, "indesiderabile" vendita forzosa asset giapponesi (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha accettato alla fine del 2019 di sospendere la propria uscita dall’accordo per la condivisione dell’intelligence militare con il Giappone (Gsomia). L’annuncio è giunto al termine di ben 11 ore di negoziati a porte chiuse tra i governi di Giappone e Corea del Sud. “Il nostro governo ha deciso di sospendere la scadenza (dell’accordo), a condizione di poterlo terminare in qualunque momento. Il Giappone ha espresso la propria comprensione”, ha dichiarato il funzionario sudcoreano. Giappone e Stati Uniti avevano sollecitato Seul per settimane a rivedere la decisione e tenere in vita l’accordo, sottoscritto dai due vicini asiatici nel 2016, e giudicato essenziale da Washington per contenere la minaccia balistica e nucleare della Corea del Nord, e l’aumento della presenza militare cinese nella regione dell’Asia-Pacifico. (Git)