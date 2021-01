Usa: carovana di immigrati honduregni respinta dalle autorità del Guatemala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia e l'Esercito del Guatemala hanno disperso ieri, 18 gennaio, una carovana di centinaia di migranti dall'Honduras diretti verso gli Stati Uniti, che era stata bloccata per due giorni in una autostrada rurale del Paese. Lo riferisce la stampa Usa. Alcuni migranti hanno resistito alle forze di sicurezza lanciando pietre; la Polizia ha risposto col lancio di gas lacrimogeni e l'utilizzo di reparti antisommossa. La prima carovana di migranti diretti verso gli Usa del 2021 si è mobilitata a pochi giorni dall'insediamento alla Casa Bianca del democratico Joe Biden, che forte della maggioranza presso entrambe le Camere del Congresso ha già anticipato di voler delineare un percorso per la concessione della cittadinanza agli stranieri irregolari residenti negli Stati Uniti: il team di transizione di Biden ha parlato di 11 milioni di persone, ma secondo alcune stime i cittadini stranieri che risiedono illegalmente negli Stati Uniti sarebbero 20 milioni o più. (Nys)