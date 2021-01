Singapore: la Città-Stato ospiterà il Forum economico mondiale nel mese di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore ospiterà la prossima edizione del Forum economico mondiale (Wef), solitamente organizzato a Davos, in Svizzera, in programma il prossimo maggio. Lo ha confermato ieri, 18 gennaio, il presidente del Wef, Borge Brende, che per l'occasione ha elogiato la gestione della pandemia da parte della Città-Stato. Brende ha dichiarato che "la sicurezza dei partecipanti" sarà in cima all'agenda dell'evento. "Possiamo contare su una ottima cooperazione con il governo di Singapore", ha dichiarato Brende nel corso di una conferenza stampa virtuale. L'ultima edizione del Forum di Davos ha contato in tutto 3mila partecipanti. Alla luce del quadro ancora preoccupante della pandemia in Europa, gli organizzatori del Forum di Davos hanno scelto di trasferire l'evento a Singapore, definendolo un "incontro annuale speciale". Il Wef ha anche organizzato la "Davos Agenda 2021", una serie di incontri virtuali in programma la prossima settimana, all'insegna dello slogan "Un anno cruciale per ricostruire la fiducia". Tra le personalità che interverranno all'evento virtuale figurano il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong; il presidente cinese, Xi Jinping; il premier indiano, Narendra Modi; il capo del governo del Giappone, Yoshihide Suga; la cancelliera tedesca, Angela Merkel; e il presidente francese, Emmanuel Macron. (Fim)