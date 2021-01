Corea del Nord: Kim chiede "devozione" ai nuovi funzionari di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea popolare suprema, massimo organo legislativo della Corea del Nord, si è riunita in sessione straordinaria ieri, 17 gennaio, per recepire la legislazione relativa al nuovo piano strategico di sviluppo economico quinquennale. Lo hanno riferito oggi i media di Stato di quel Paese, precisando che il leader nordcoreano, Kim Jong-un, non ha presenziato al consesso. Nel corso della sessione straordinaria, l'Assemblea ha anche ratificato una serie di nuove nomine governative. Non è ancora chiaro se l'Assemblea abbia approvato il cambio di titolo ufficiale di Kim, che secondo indiscrezioni di stampa, da presidente della commissione per gli Affari di Stato potrebbe aver mutuato dal padre, l'ex leader Kim Jong-il, la carica di presidente. (segue) (Git)