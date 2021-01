Corea del Nord: Kim chiede "devozione" ai nuovi funzionari di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è stato eletto segretario generale del Partito del lavoro nordcoreano, assumendo su di sé una carica che sino ad ora era stata simbolicamente attribuita al padre Kim Jong-il, deceduto nel 2011. L'attribuzione della carica a Kim è avvenuta tramite un voto effettuato domenica, nel corso dell'ottavo congresso nazionale del Partito del lavoro, ed è stata annunciata dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". Esperti citati dalla stampa sudcoreana interpretano l'assunzione della carica come un tentativo di rafforzare simbolicamente la leadership e l'autorità di Kim, in vista dell'insediamento alla Casa Bianca del democratico Joe Biden. I colloqui per la denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord, intrapresi da Kim e dal presidente Usa uscente, Donald Trump, sono in stallo dal summit tra i due leader ad Hanoi, lo scorso febbraio 2019. Nella serata di ieri, 10 gennaio, si sarebbe tenuta a Pyongyang la prima parata militare organizzata dal regime dopo quella dello scorso ottobre; lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane sta valutando se l'evento sia stato una vera e propria parata, oppure una rievocazione storica. (segue) (Git)