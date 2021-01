Corea del Nord: Kim chiede "devozione" ai nuovi funzionari di governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha definito gli Stati Uniti “il più grande nemico” del suo Paese e minacciato di continuare a far avanzare le capacità nucleari nordcoreane. Lo ha riferito sabato, 9 gennaio, l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Kim, nella relazione al congresso del Partito del lavoro, dominante in Corea del Nord, ha sostenuto che la politica di Washington contro Pyongyang non cambierà indipendentemente da chi governa dalla Casa Bianca. È il suo primo riferimento alla transizione di potere negli Usa, a pochi giorni dall’insediamento del presidente eletto Joe Biden. “Il rapporto afferma che la chiave per stabilire nuove relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti è il ritiro della politica statunitense ostile alla Corea del Nord”, prosegue l’agenzia. (segue) (Git)