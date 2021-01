Corea del Nord: Kim chiede "devozione" ai nuovi funzionari di governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i rapporti con la Corea del Sud, il leader nordcoreano, stando a quanto riferito da “Kcna”, ha ammesso che sono tornati al livello precedente la Dichiarazione di Panmunjom e che il sogno dell'unificazione si è allontanato. Tuttavia, ha lasciato aperto uno spiraglio su un possibile miglioramento, sottolineando però che tutto dipenderà dall’atteggiamento di Seul. L’anno scorso la Corea del Nord ha fatto esplodere un ufficio di collegamento intercoreano in risposta a un’iniziativa di volantinaggio anti-Pyongyang al confine. La Corea del Nord non ha risposto alle offerte del Sud di colloqui e progetti di cooperazione e, nel contesto della pandemia di coronavirus, ha sigillato il confine e rafforzato le misure di isolamento. (Git)